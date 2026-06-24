رئيس الجمهورية: تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون العمل على تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب على ان يليه انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي واطلاق الاسرى وبدء عملية الاعمار.

وقال، مستقبلاً وفدًا برلمانيًا بريطانيًا: “نتطلع لاستمرار دعم بريطانيا للبنان وتأييدها في سعيه لابقاء الحضور الدوليّ في الجنوب بعد بدء انسحاب "اليونيفيل" مع مطلع العام 2027”.

ولفت إلى أنّ تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيليّ عليها.

وأوضح أنّ التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وايران بمتابعة قطرية وباكستانية.