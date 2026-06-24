وزير العدل استقبل السفير السعودي وأكد أهمية التعاون الثنائي

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان.



وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها تأكيد عمق العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة والحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وقد أشاد الوزير نصار بالجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية في إطار تعزيز أمن لبنان واستقراره، مؤكداً "أهمية التعاون الثنائي ولا سيما في المجالين القانوني والحقوقي، إضافة الى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مساعدة لبنان على استعادة استقراره الأمني والسياسي والاقتصادي في المنطقة وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي كانت ولا تزال تربط بين البلدين الشقيقين".