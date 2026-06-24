الأوساط السياسية تواكب مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... إليكم الأجواء من قصر بعبدا

هيئة أوجيرو عن حريق الدكوانة: تعاون كامل مع الجهات المختصة وكل المعلومات بتصرفها وصولا للحقيقة

هيئة أوجيرو عن حريق الدكوانة: تعاون كامل مع الجهات المختصة وكل المعلومات بتصرفها وصولا للحقيقة

عون: ليعِ اللبنانيون أن لا أحد يحميهم إلا الدولة وأن وحدتهم هي السلاح الأقوى بيدها