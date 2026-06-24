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الأوساط السياسية تواكب مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... إليكم الأجواء من قصر بعبدا

أخبار لبنان
2026-06-24 | 08:24
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الأوساط السياسية تواكب مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... إليكم الأجواء من قصر بعبدا
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الأوساط السياسية تواكب مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية... إليكم الأجواء من قصر بعبدا

أخبار لبنان

المفاوضات

اللبنانية

الإسرائيلية

قصر بعبدا

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