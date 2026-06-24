لبنان يسلّم دمشق دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين تطبيقا لاتفاق ثنائي

سلّمت السلطات اللبنانية الأربعاء دمشق 128 محكوما سوريا، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في دفعة هي الثانية منذ توقيع الطرفين في شباط اتفاقية لتسليم المحكومين الى بلدهم، في محاولة لإغلاق ملف شائك بين البلدين.وقال المصدر الأمني لفرانس برس متشترطا عدم الكشف عن هويته "سلّمت السلطات اللبنانية الدفعة الثانية من المحكومين السوريين في لبنان الى دمشق وتضم 128 محكوما".وتأتي عملية التسليم الأربعاء بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نقل دفعة أولى ضمت 132 محكوما سوريا في 17 آذار، ليبلغ عدد من سُلّموا إلى دمشق حتى الآن 260 من أصل نحو 356 محكوما سوريا كانوا في سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية، وفق المصدر نفسه.ويعد ملف السجناء السوريين في لبنان أحد الملفات العالقة بين البلدين، إلى جانب قضايا الحدود والتهريب والمفقودين والمخفيين قسرا.