حزب الله: العدوّ تعمد مجددا استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون منازلهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم يشكّلون تهديدًا له

بيان صادر عن حزب الله:



للمرّة الثانية خلال أقلّ من 48 ساعة، تعمّد جيش العدوّ الإسرائيليّ استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون أماكن سكناهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم كانوا يشكّلون تهديدًا على قوّاته المحتلّة.



وأسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 16:30 بغارة صاروخيّة من مسيّرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَّين جرى استهدافهما بشكل مباشر.



ويؤكد حزب الله مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها.