"نقابة صيادلة لبنان "و"جمعية جاد" نظمتا لقاءاً توعوياً حول مخاطر سوء استخدام الادوية في عالم الادمان

لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نظّمت جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات بالتعاون مع نقابة صيادلة لبنان لقاءً توعوياً بعنوان: "سوء استخدام الأدوية في عالم الإدمان" بهدف تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة الناتجة عن سوء استعمال الأدوية وتحويل العلاج من وسيلة للشفاء إلى مدخل للإدمان والمعاناة إضافة إلى التأكيد على أهمية الدور الرقابي والتوعوي لنقابة الصيادلة في مواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع.



عُقد اللقاء في مقر نقابة صيادلة لبنان بحضور نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي وأعضاء مجلس النقابة: السي نصار، وسام بعاصيري، سهيل غريب وسابين الهبر، إلى جانب ممثل النقابة في جمعية جاد رائد سبسبي.



كما حضر عن جمعية جاد رئيسها جوزاف الحواط ومفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير الجنرال البروفسور فضل ضاهر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وعضو جمعية جاد مارون الخولي،العميد صلاح جبران ومسؤولة لجنة الأهل في جمعية جاد حنان الأميوني وعضو الجمعية جيسون حواط، إضافة إلى ممثلة عن شركة الريجي سالي سبيتي في خطوة تؤكد أهمية إشراك جميع الجهات المعنية في جهود الوقاية والحد من المخاطر المرتبطة بالإدمان والتدخين.



استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي شدد فيها على أن نقابة الصيادلة تؤدي دوراً أساسياً في مراقبة الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى الإدمان موضحاً أن الأدوية المصنفة ضمن هذه الفئة لا تُصرف إلا بموجب وصفة طبية قانونية وفق تعاميم وآليات رقابية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة إضافة إلى متابعة مستمرة للكميات المصروفة داخل الصيدليات.



وأشار مرقباوي إلى أن مسؤولية الصيدلي لا تقتصر على صرف الدواء فقط بل تمتد إلى متابعة حسن استخدامه ومنع إساءة استعماله أو تحوله إلى وسيلة للاتجار أو الإدمان، لافتاً إلى وجود بعض الأدوية غير المصنفة أساساً كمواد مسببة للإدمان إلا أن استخدامها بكميات كبيرة أو بطرق خاطئة قد يؤدي إلى الادمان ما يستدعي مزيداً من اليقظة والرقابة حفاظاً على صحة المرضى وسلامة المجتمع.



من جهته، أكد رئيس جمعية جاد جوزاف الحواط أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة تحركات ومتابعات تقوم بها الجمعية بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعنية مشيراً إلى أن الجمعية ستعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية ووزير الصحة واللجنة المختصة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة ملف التبغ بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالصحة العامة وفي مقدمتها الصور التحذيرية على علب السجائر وأكياس النيكوتين ومنتجات التدخين الحديثة.



وشدد الحواط على أن الخطر لا يقتصر على المخدرات التقليدية فقط بل إن المدمنين قد ينتقلون تدريجياً من تعاطي المواد المصنعة مثل الكبتاغون وغيرها إلى إساءة استعمال الأدوية المنومة والمسكنة والمهدئة، ما يجعل الوقاية مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً واسعاً بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الصحية والرسمية.



بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وعضو جمعية جاد مارون الخولي أن معركة مكافحة الإدمان لم تعد محصورة بالمخدرات التقليدية بل باتت تشمل تحديات أكثر تعقيداً وفي مقدمتها سوء استعمال الأدوية مشدداً على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الوقاية وأن الوقاية تبدأ من الوعي فيما يبدأ الوعي من التعاون بين الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الصحية والأمنية والمجتمع المدني.



وأكد على أهمية تعزيز الشراكة بين جمعية جاد ونقابة الصيادلة باعتبارها نموذجاً عملياً للتعاون بين العمل التوعوي والرقابة المهنية حيث ان الصيدلي هو خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر سوء استخدام الأدوية من خلال الإرشاد السليم والتوعية المبكرة والمساهمة في اكتشاف الحالات قبل تطورها.



وتوقف المجتمعون أيضاً عند مسألة أكياس النيكوتين (Pouches) والمنتجات الحديثة المرتبطة بالتدخين والإدمان، حيث جرى التشديد على ضرورة تنظيم بيعها وحصر توزيعها في الصيدليات أو ضمن أطر رقابية واضحة ومنع بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة مع فرض رقابة صارمة على نسبة النيكوتين التي تحتويها حفاظاً على الصحة العامة والتأكيد على أهمية وضع ضوابط تحد من ارتفاع نسب النيكوتين فيها حماية للشباب والمجتمع من مخاطر الإدمان المبكر.