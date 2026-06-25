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جابر من وزارة المالية: إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية دعم مهم للاقتصاد الوطني
أخبار لبنان
2026-06-25 | 11:10
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جابر من وزارة المالية: إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية دعم مهم للاقتصاد الوطني
استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارفية جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم لبنان ومساندته في مواجهة المحنة التي يمر بها، والتحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها، انطلاقاً من حرصها الدائم على استقراره وازدهاره. كما جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإصلاحات التي تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذها، إضافة إلى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وعقب اللقاء، أعرب الوزير جابر عن تقديره للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية، ولا سيما للمزارعين والمنتجين الزراعيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسواق العربية لتصريف إنتاجهم.
وقال الوزير جابر: “إن قرار المملكة إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة السعودية على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وهو قرار ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى العائلات اللبنانية التي تعتاش من القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية، ولا سيما على المستوى الجمركي والرقابي، بهدف تعزيز الرقابة على المعابر ومكافحة التهريب ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى حركة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة وضمان سلامة الصادرات اللبنانية وجودتها.
وجدد الوزير جابر تأكيده حرص لبنان على تعزيز علاقاته مع المملكة العربية السعودية وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري معها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
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