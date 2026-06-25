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البستاني يبحث مع رسامني في مشاريع إنمائية وحيوية لمنطقة الشوف

أخبار لبنان
2026-06-25 | 12:52
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البستاني يبحث مع رسامني في مشاريع إنمائية وحيوية لمنطقة الشوف
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البستاني يبحث مع رسامني في مشاريع إنمائية وحيوية لمنطقة الشوف

زار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث جرى البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية الملحّة التي تهم أبناء منطقة الشوف.

وخلال اللقاء، عرض البستاني الحاجة إلى استكمال أعمال تزفيت وتأهيل عدد من الطرقات الأساسية في المنطقة، ولا سيما طرق وادي الست، ووادي بنحليه، ودير القمر، والناعمة، أسوة بما يحصل اليوم في بلدة البيرة حيث يتم تزفيت وصيانة طرقاتها الداخلية بمتابعة من البستاتي،  لما لهذه المشاريع من أهمية في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز السلامة العامة.

كما شدّد على ضرورة تطوير خدمات النقل العام في منطقة الشوف، من خلال تأمين وسائل نقل تربط قرى الجبل بالمناطق الساحلية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتأمين تنقّل أكثر سهولة وكفاءة وبكلفة أقل للطلاب والموظفين وسائر أبناء المنطقة.

وتناول البحث أيضاً ملف صيانة وإعادة تأهيل شبكة الإنارة على الطريق الممتدة من ملتقى النهرين إلى دير القمر، والتي  ساهم البستاني في إنشائها سنة 2018، بعد تعرض عدد من أعمدة وتجهيزات الإنارة للتخريب والسرقة، الأمر الذي يستوجب تدخلاً سريعاً لإعادة تأهيلها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأكد البستاني عقب اللقاء أهمية التعاون بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية لتلبية الحاجات الإنمائية للمناطق، مشيداً بتجاوب الوزير رسامني واستعداده لمتابعة هذه المطالب والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.
 

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