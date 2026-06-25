ميلوني: إيطاليا وفرنسا اتفقنا على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بنهاية العام.



وفي حديثها في منتجع فرنسي عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت ميلوني إن الجانبين ناقشا أيضا إمكانية عقد مؤتمر دولي حول هذه القضية.