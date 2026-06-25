مؤتمر صحافي مرتقب بعد جولة المفاوضات: ترجيح إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل

دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة مساءً، أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان، وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات.



ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل، يتضمن خارطة طريق بين الجانبين.