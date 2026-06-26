توقيع اتفاق اطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن... روبيو: "هذه بداية البداية"

وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة على اتفاق إطاري في اليوم الرابع من الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن.



وجرى توقيع الإتفاق في مبنى وزارة الخارجية الأميركية بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قبل التوقيع على الإتفاق، قال روبيو: "هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل".



وأضاف: "الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام".









بدورها، اعتبرت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض حمادة أن اتفاق الإطار خطوة هو أولى على طريق استعادة سيادة لبنان.

أما السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، فأعلن أن الاتفاق الإطاري الثلاثي قائم على الأداء.



وقال: "إيران ووكلاؤها رغبوا في حرفنا عن مسار الاتفاق وطهران وحزب الله باتا خارج اللعبة".