السفارة اللبنانية في واشنطن بعد توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أنه تم اليوم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في خطوة تُعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان.



وأوضحت أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابًا إسرائيليًا، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، لافتة الى أن هذه الإجراءات الأولية تشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان.



وقالت: "تحت قيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية، رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلا من الحرب".



واعتبرت السفارة اللبنانية أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش بسلام وأمن وازدهار.