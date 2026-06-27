حبيب يسلّم ساسين اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان لمناسبة مرور ٥٠ سنة على تأسيسه

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الرئيس السابق للمصرف جوزف ساسين، وسلّمه اليوبيل الذهبي لمناسبة مرور ٥٠ سنة على تأسيس مصرف الإسكان الذي ترأسه ساسين لمدة ٤٠ عاماً.



ولفت حبيب إلى أن "تسليم ساسين اليوبيل الذهبي للمصرف هو عربون تقدير لشخصه كونه من مؤسسي مصرف الإسكان، ووفاءً للسنوات التي أمضاها في خدمة الوطن والمواطن عبر مصرف الإسكان الذي أداره بمسؤولية عالية وأمانة".