الدفاع المدنيّ نقل جثمان الشهيد حسين الساطي من مدينة صيدا

نقلت عناصر الدفاع المدنيّ اللبنانيّ جثمان الشهيد حسين الساطي من مدينة صيدا ليوارى الثرى في بلدته السماعية – قضاء صور، بمشاركة ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمركز صور وسيارة إسعاف تابعة لمركز القليلة، واكبت موكب التشييع.



والساطي، وهو من عديد مركز صور، كان استُشهد في ٢٨ نيسان الماضي أثناء تأديته واجبه الإنسانيّ والوطنيّ في صور .