الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي قضى على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف آر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية.



وقالت عبر "إكس": "قوات وحدة "أيغوز" التابعة للفرقة 36 رصدت يوم أمس السبت عدداً من العناصر المسلحين بقذائف آر بي جي من حزب الله، الذين عملوا في منطقة النبطية، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفور رصدهم، هاجم سلاح الجو بتوجيه من القوات وقضى على العناصر وعلى المبنى الذي كانوا يعملون منه، وذلك بهدف إزالة التهديد عن القوات".



وأضافت: "في هجوم آخر في المنطقة، قامت قوات الوحدة المتعددة الأبعاد بتدمير منصة إطلاق تابعة لحزب الله والتي كانت تشكل تهديداً على قواتنا".