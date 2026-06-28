الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية

لإزالة التهديد: جيش الدفاع يقضي على مخربين من حزب الله مسلحين بقذائف آر بي جي ويستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية
🔸قوات وحدة “أيغوز” التابعة للفرقة 36 رصدت يوم أمس (السبت) عدداً من المخربين المسلحين بقذائف آر بي جي من منظمة حزب الله الإرهابية، الذين عملوا في منطقة النبطية،… pic.twitter.com/NlBn9jaO9U
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 28, 2026
لإزالة التهديد: جيش الدفاع يقضي على مخربين من حزب الله مسلحين بقذائف آر بي جي ويستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية
🔸قوات وحدة “أيغوز” التابعة للفرقة 36 رصدت يوم أمس (السبت) عدداً من المخربين المسلحين بقذائف آر بي جي من منظمة حزب الله الإرهابية، الذين عملوا في منطقة النبطية،… pic.twitter.com/NlBn9jaO9U