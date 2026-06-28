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بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق

أخبار لبنان
2026-06-28 | 13:56
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بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق
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بلاسخارت برسالة وداع إلى اللبنانيين: بلدكم يزخر بالإمكانات وقيام دولة قوية لا يزال هدفاً قابلا للتحقق

وجهت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، رسالة وداع إلى لبنان، جاء فيها: "خلال السّنتين اللّتين قضيتُهما في لبنان، تعلّمت الكثيرفعلى سبيل المثال، تعلّمت أن أنظر من النافذة أكثر حتى لا تفوتني مشاهد جميلة كالكنائس والمساجد المتجاورة، أو الآثار القديمة التي تتوسط المباني الحديثةواكتشفت أنّ ارتداء حذاء للمشي وسلوك طريق جبليّ قد يكون وسيلة للانتقال من صخب الحياة اليوميّة إلى هدوءٍ عميقوسرعان ما أدركت أنّ كرم اللّبنانيين لا حدود له، فالناس، على اختلاف انتماءاتهموخلفياتهم، مستعدون دائماً لمشاركة ما لديهم، مهما كان بسيطاً.

لكن بعض الدروس التي حملتها السّنتان الماضيتان كانت قاسيةفقراءة الأخبار عن الانهيار الاقتصادي شيء، والحديث مع شخص لم يعد قادراً على الوصول إلى مدخرات عمرٍ جمعها بجهده، وبجهود عائلته عبر أجيال، هو شيء مختلف تماماًلقد لاحظت عمق الانقسامات الطائفية، وكيف تراجعت روح البراغماتية والتعاطف خلف خطوط حزبية أكثر تصلباً. كما عايشت التداعيات المعقدة والآثار المدمرة لوجود السلاح خارج سلطة الدولة على المجتمع اللبناني، وكأننا إزاء دولة داخل الدولة. وشهدت الغضب يتراكممع استمرار التعطّل السياسي والفساد والإفلات من العقاب.

والحقيقة أنّ لبنان، مع ما يمتلكه من مقومات، يمكن أن يكون في مكانة أفضل كثيرا. فهذا البلد يزخر بالإمكانات، من جماله الطبيعي إلى مخزونه الكبير من الإبداع والمثابرة، وصولاً إلى قدرته على تحويل تنوعه إلى مصدر قوّة.

وقد بدأت بعض هذه الإمكانات في الظهور خلال العام الماضي، مع تبنيالرئيس الجديد والحكومة أجندات جريئة وطموحة كسرت المحظورات ورسمترؤية لدولة لبنانية قوية وذات سيادةولعل المحادثات الأخيرة في واشنطن وما نتج عنها من اتفاق إطاري، وإن كانت جزءاً من صورة أكبر، تُظهر أن لبنان قادر على فتح آفاق جديدة نحو المستقبل.

ومع ذلك، فلابد من خلق بيئة داخلية مواتية، ليس فقط لمواجهة تأثير التطورات والعوامل الخارجية، بل أيضاً للانتقال إلى حكم فعّال قائم على اتخاذ القراراتصحيح أن نظام تقاسم السلطة في لبنان له تاريخ طويل، لكن النهج القائم على مركزية دور الدولة غاب عن البلاد لفترة طويلةوثمةحاجة إلى مقاربة أشمل لقضية السلاح خارج سلطة الدولة، مقاربة لا تقتصر على البعد العسكري، بل تضمن لجميع اللبنانيين مستقبلاً تكون فيه الدولة وحدها الحامية لهم، والقادرة على تأمين احتياجاتهم.

إنّني مقتنعة بأن قيام دولة لبنانية قوية لا يزال هدفاً قابلاً للتحقق. لكنه يتطلب سنوات من العمل الجبار، والكثير من الصبر. ومن الواضح أن الحكومة وحدها لا تستطيع إنجاز هذه المهمة، بل لابد من مشاركة جميع القادة والفاعلين السياسيين واضعين مصلحة الدولة فوق أي انتماء حزبي أو طائفي. كما يحتاج لبنان بالتأكيد إلى دعم شركائه وأصدقائه في الخارج، بما يعزز قرارات الدولة اللبنانية ويساندهاا

ولابد أيضا من تغيير عقلية المجتمع اللّبناني وممارساته، بعدما اعتاد طويلاً الاعتماد على شبكات دعم خارج إطار الدولة.  ما سمعته خلال إقامتي في لبنان هو أنّ الغالبية الساحقة من الناس قد سئمت هذا الواقع. فمن موظفي القطاع العام وأصحاب المشاريع إلى بائعي الفاكهة وسائقي سيارات الأجرة، الجميع يريد حياة مستقرّة؛ يريد أن يستقبل أحبّاءه العائدين من الخارج، وأن يخطط لمستقبله من دون أن يعلّق كل شيء على عبارة: "لنرَ كيف ستكون الأوضاع الشهر المقبل".

ليس هناك أفضل من اللحظة الراهنة لإطلاق نداء جامع للالتفاف حول العلم اللبناني.

عندما أقلعت طائرتي من مطار بيروت، فعلت ما تعلّمت أن أفعله خلال العامين الماضيين: نظرت من نافذة الطائرة. أدهشني امتداد ساحل البحر المتوسط، والمشهد العمراني للمدينة الذي يصعد تدريجياً نحو قمم جبل لبنان الشامخة.

لبنان بلد قدّم الكثير للعالم؛ من الأبجدية التي يعتبرها كثير من المؤرخين أساس الأبجدية الحديثة، إلى ما أراه شخصياً أفضل "كشكفي المنطقة. واليوم، حان الوقت لأن يقدّم لبنان لنفسه الفرصة التي يستحقّها، وأن يصبح البلد الذي يليق به أن يكونه؛ بلداً لا يقل، بكلّ صدق، عن كونه جنّةًعلى الأرض".

أخبار لبنان

برسالة

اللبنانيين:

بلدكم

بالإمكانات

وقيام

هدفاً

قابلا

للتحقق

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