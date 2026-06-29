حزب الله: نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحقّنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا

أعلن "حزب الله" في بيان، أن جيش العدو واصل أمس خروقه المستمرّة لوقف إطلاق النار وفقًا للآتي:



- غارة من الطيران الحربي على مبنى سكني في مدينة النبطية.



- غارة من الطيران الحربي على مبنى سكني في بلدة ميفدون.



- غارة من الطيران المسير على أرض مفتوحة في بلدة فرون.



- تفجير مبانٍ سكنيّة في بلدتَي الطيبة وحدّاثا.



- تفجير في بلدة مجدل زون.



- إلقاء قنابل صوتيّة قرب المدنيّيين في بلدتَي برج قلاويه وبرعشيت.



- إلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.



وأكد أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة الإسلامية حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها.