الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله: نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحقّنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا
أخبار لبنان
2026-06-29 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حزب الله: نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحقّنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا
أعلن "حزب الله" في بيان، أن جيش العدو واصل أمس خروقه المستمرّة لوقف إطلاق النار وفقًا للآتي:
- غارة من الطيران الحربي على مبنى سكني في مدينة النبطية.
- غارة من الطيران الحربي على مبنى سكني في بلدة ميفدون.
- غارة من الطيران المسير على أرض مفتوحة في بلدة فرون.
- تفجير مبانٍ سكنيّة في بلدتَي الطيبة وحدّاثا.
- تفجير في بلدة مجدل زون.
- إلقاء قنابل صوتيّة قرب المدنيّيين في بلدتَي برج قلاويه وبرعشيت.
- إلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.
وأكد أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة الإسلامية حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها.
أخبار لبنان
حزب الله
العدو
غارة
تفجير
الانتهاكات
التالي
مصدر ديبلوماسي لـ"الجمهورية": الاتفاق الإطاري "وثيقة سياسية" لا مجرّد تفاهم أمني
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-27
البحرين: نحتفظ بالحق الكامل في الدفاع عن سيادتنا وأمننا
آخر الأخبار
2026-06-27
البحرين: نحتفظ بالحق الكامل في الدفاع عن سيادتنا وأمننا
0
خبر عاجل
2026-06-20
حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300
خبر عاجل
2026-06-20
حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300
0
آخر الأخبار
2026-06-07
الرئيس الإيراني: أعضاء فريقنا المفاوض ليسوا أشخاصا يتراجعون لذلك يجب الدفاع بقوة عن حقوق شعبنا
آخر الأخبار
2026-06-07
الرئيس الإيراني: أعضاء فريقنا المفاوض ليسوا أشخاصا يتراجعون لذلك يجب الدفاع بقوة عن حقوق شعبنا
0
آخر الأخبار
2026-04-28
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اتخذنا التدابير العسكرية لضمان سلامتنا ونحتفظ بالحق في حماية سيادتنا
آخر الأخبار
2026-04-28
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اتخذنا التدابير العسكرية لضمان سلامتنا ونحتفظ بالحق في حماية سيادتنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:45
سلام اطّلع على خطة وزارة الاتّصالات لاستعادة الخدمات جنوبًا: كل محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم وتدعم إعادة الإعمار
أخبار لبنان
03:45
سلام اطّلع على خطة وزارة الاتّصالات لاستعادة الخدمات جنوبًا: كل محطة تعود إلى الخدمة تُسهّل عودة المواطنين إلى قراهم وتدعم إعادة الإعمار
0
أمن وقضاء
03:26
الأمن العام: تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا
أمن وقضاء
03:26
الأمن العام: تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا
0
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أمن وقضاء
03:14
شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهاً فيهم بجرائم سلب ومخدرات في طرابلس
أمن وقضاء
03:14
شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهاً فيهم بجرائم سلب ومخدرات في طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أخبار لبنان
00:11
حزب الله: نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحقّنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا
أخبار لبنان
00:11
حزب الله: نراقب انتهاكات العدو ونرصدها ونحتفظ بحقّنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا
0
خبر عاجل
2026-06-25
مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان وهذا التراجع بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية
خبر عاجل
2026-06-25
مسؤول بالخارجية الأميركية لرويترز: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان وهذا التراجع بادرة "حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية
0
خبر عاجل
2026-06-20
استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية وإطلاق أولى الشحنات من مرفأ بيروت
خبر عاجل
2026-06-20
استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية وإطلاق أولى الشحنات من مرفأ بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
آخر الأخبار
16:27
فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان يعود للتصفيات الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أجواء المونديال في الأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما هي فضيحة خيخون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
للمغتربين… جواز بيومتري من دون السفر إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
للمغتربين… جواز بيومتري من دون السفر إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ما الخلفيات الداخلية للحملة العراقية ضد الفساد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ما الخلفيات الداخلية للحملة العراقية ضد الفساد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق بطول 200 متر في مجدل زون والعثور على مئات قطع الأسلحة
أخبار لبنان
17:07
أدرعي: تدمير نفق بطول 200 متر في مجدل زون والعثور على مئات قطع الأسلحة
2
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
صحف اليوم
23:51
بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!
3
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
خبر عاجل
11:05
الرئيس بري يشكر قاليباف: دعم مستمر لإنهاء الحرب الإسرائيلية وعودة الأهالي الى الجنوب
4
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
خبر عاجل
16:31
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
5
رياضة
10:44
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
رياضة
10:44
حادث في سباق "Speed Test" في القليعات: إصابة أحد المتفرجين وإلغاء السباق فوراً
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي
7
أخبار لبنان
09:41
زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه
أخبار لبنان
09:41
زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي وسنلتزم بتنفيذه
8
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
03:22
محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More