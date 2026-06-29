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الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

أخبار لبنان
2026-06-29 | 07:02
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الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
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الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن عكار لم تكن يوماً خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها. 

وقال أمام وفد من بلديات منطقة عكار: "أنا التزمت بأن تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب أهل عكار والبداية كانت اعادة تشغيل مطار رينه معوض الدولي في القليعات للرحلات التجارية". 

ولفت الى أن "انطلاقة المسيرة الانمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".

وقال: "نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم". وأضاف: "كونوا خداماً لمن انتخبكم وليس العكس، ولتكن إدارتكم لبلدياتكم ادارة سليمة وشفافة".

أخبار لبنان

جوزاف عون

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الدولة

لبنان

الحرب

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