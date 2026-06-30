مصادر "هآرتس": الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان للبدء بالانسحاب

كشفت مصادر صحيفة "هآرتس" عن أنّ الجيش الإسرائيليّ حدّد ثلاث قرى في جنوب لبنان لبدء بالانسحاب منها، وهي فرون، والغندورية، وزوطر الغربية.

وأوضحت المصادر أنّ القوات الإسرائيلية لا تنتشر بصورة دائمة في زوطر الغربية، فيما تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندورية، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطًا بالخطوات الميدانية المقبلة.

وأفادت "هآرتس" بأن الإدارة الأميركية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، على غرار الآلية التي طُبقت في قطاع غزة، في إطار مساعٍٍ لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة.