شقير يرحّب بقرار الإمارات: بداية لاستعادة الثقة وتحريك عجلة السياحة

أصدر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بياناً توجه فيه" بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على قرار السماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان".



وقال: "لا شك، في أن هذا القرار يشكل خطوة بالغة الأهمية على طريق استعادة الثقة بلبنان، وإعادة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي"، مشيراً الى أن القرار" يبعث برسالة إيجابية تمنح القطاع السياحي والاقتصاد اللبناني بارقة أمل للاستفادة من موسم الصيف، الذي يُعوَّل عليه في دعم الحركة الاقتصادية والمساهمة في الحد من تداعيات الأزمات التي يواجهها لبنان".



وأمل شقير أن" يشكّل هذا القرار حافزاً لعودة الأشقاء من سائر دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان، بما يعيد الزخم إلى الحركة السياحية ويعزز أواصر الأخوة والتعاون بين لبنان وأشقائه الخليجيين".

