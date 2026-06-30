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هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"

أخبار لبنان
2026-06-30 | 06:49
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هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد &quot;الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031&quot;
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هاني بحث مع السفير مولن في آفاق الشراكة الزراعية وأطلق مسار إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"

 استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه سفير مملكة هولندا في لبنان فرانك مولن، في لقاء خُصّص لتقييم نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى هولندا مع وفد، ومتابعة الخطوات التنفيذية اللاحقة لترجمة مخرجات الزيارة إلى برنامج تعاون عملي طويل الأمد بين البلدين.

وشكّل اللقاء، وفق بيان المكتب الإعلامي في الوزارة، "مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة، ولا سيما الاطلاع على التجربة الهولندية الرائدة في تطوير قطاع زراعي متقدم ومبتكر، رغم محدودية الموارد والمساحات الزراعية، وذلك من خلال الاستثمار في البحث العلمي، والتكنولوجيا، والتعليم الزراعي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم الفعّال للمنتجين والمزارعين".

وأكد الوزير هاني "أن التجربة الهولندية تشكل نموذجاً ملائماً للبنان في هذه المرحلة، حيث تسعى وزارة الزراعة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035 واستراتيجية الاستثمار الزراعي 2026-2035، بما يضمن بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود، وأكثر تنافسية واستدامة، وقادراً على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والانتعاش الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، جرى البحث في إعداد "الشراكة اللبنانية – الهولندية للابتكار والاستثمار الزراعي 2027 – 2031"، وهي مبادرة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار الزراعي، والاستثمار، والبحث العلمي ونقل المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الزراعي اللبناني.

وتتضمن ورقة العمل المشتركة عدداً من الأولويات الاستراتيجية، أبرزها:

• تطوير البيوت الزراعية الذكية وأنظمة الإنتاج الزراعي المتكيفة مع التغير المناخي.

• إنشاء مراكز إقليمية للخدمات الزراعية وإدارة ما بعد الحصاد وسلاسل التبريد.

• تعزيز الابتكار الزراعي والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة.

• دعم التعليم الزراعي والتبادل الأكاديمي وبرامج ريادة الأعمال للشباب والنساء.

• تحديث القطاع التعاوني وتعزيز الحوكمة الزراعية واستلهام "النموذج الهولندي الماسي" في بناء منظومة زراعية متكاملة.

• تحديث التشريعات والسياسات الزراعية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

• تطوير إدارة المياه والقدرة على التكيف مع التغير المناخي.

• تشجيع الاستثمار الزراعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

• تطوير سلاسل القيمة الزراعية الواعدة، ولا سيما التفاح، والبطاطا، والعنب، وزيت الزيتون، والنباتات العطرية، والخضار المحمية.

كما ناقش الجانبان إنشاء منصة لبنانية – هولندية للابتكار والاستثمار الزراعي تضم الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص والتعاونيات والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، لتكون إطاراً دائماً لتنسيق التعاون وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتعبئة الموارد المالية، ومتابعة تنفيذ البرامج المشتركة.

وأكد الوزير هاني "أن هذه الشراكة تمثل فرصة استراتيجية للبنان للاستفادة من الخبرة الهولندية الرائدة عالمياً في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه والابتكار الزراعي، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تحويل قطاع الزراعة إلى قطاع منتج وجاذب للاستثمار وقادر على توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

كما توجّه الوزير هاني بالشكر إلى حكومة مملكة هولندا وسفارتها في لبنان على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي اللبناني وعلى روح الشراكة والانفتاح التي أبدتها خلال الزيارة الرسمية، مؤكداً أن وزارة الزراعة ستواصل المتابعة الحثيثة مع الجانب الهولندي لتحويل الأفكار والمبادرات التي تم التوافق عليها إلى مشاريع وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم المزارعين اللبنانيين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة".

من جهته، أعرب السفير مولن عن تقديره لنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير هاني إلى هولندا، مؤكداً "استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الزراعية ذات الأولوية، بما يرسّخ العلاقات المتميزة بين البلدين ويُسهم في بناء قطاع زراعي أكثر حداثة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية".
 

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