"تكتل الاعتدال الوطني" في السراي: ندعم قرارات الدولة اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "تكتل الاعتدال الوطني"، الذي ضم النواب: أحمد الخير، محمد سليمان، سجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأمين سر "التكتل" النائب السابق هادي حبيش.



وأكد "التكتل بعد اللقاء، "دعم قرارات الدولة اللبنانية".



وشدد أعضاء الوفد على "أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف".



كما تناول البحث ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال مطار رينيه معوض والطريق المؤدي إليه.



واستقبل سلام وفداً من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب عبد الرحمن مرقباوي، الذي قال: "عرضنا مشاكل الصيادلة من مختلف النواحي، ولا سيما على صعيد الدواء المهرَّب، وطلبنا دعم الحكومة لهذه المطالب".