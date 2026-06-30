دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

يجري وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مباحثات في لبنان الخميس المقبل.



وقد كشفت مصادر دبلوماسية لموقع "تلفزيون سوريا" أن الشيباني سيطرح، خلال اجتماعاته، مبادرة سياسية تقوم على مساعدة الدولة في الوصول إلى حصر السلاح عبر مسار سياسي توافقي، يجنّب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، انطلاقاً من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني.



وأوضحت مصادر "تلفزيون سوريا" أن اجتماع الشيباني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكتسب أهمية خاصة، إذ سيتركز على سبل تخفيف الاحتقان الداخلي، وبحث إمكانية مساهمة سوريا، بالتنسيق مع شركاء عرب وإقليميين، في احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة.