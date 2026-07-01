الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميناسيان والبابا لاوُن الرابع عشر يبحثان أوضاع لبنان ورسالة الكنائس الشرقية
أخبار لبنان
2026-07-01 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ميناسيان والبابا لاوُن الرابع عشر يبحثان أوضاع لبنان ورسالة الكنائس الشرقية
زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر في القصر الرسولي في حاضرة الفاتيكان، يرافقه سكرتيره الخاص، المونسنيور الأب ناريك منويان، حيث عقدا لقاءً أخويًا اتسم بروح الشركة الكنسية والمودة، وتناول أبرز القضايا الكنسية والوطنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.
واستهلّ غبطة البطريرك اللقاء بتجديد تهانيه لقداسة البابا لمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، معربًا عن تمنياته له بموفور الصحة والتوفيق في قيادة الكنيسة الجامعة. كما أعرب عن فرحه بالمشاركة في الأجواء الروحية التي شهدتها حاضرة الفاتيكان عقب القداس الإلهي الاحتفالي الذي أُقيم مساء العيد، والذي جسّد وحدة الكنيسة الجامعة ورسالتها في خدمة الإنسان ونشر الرجاء والسلام.
وخلال اللقاء، عرض غبطته واقع كنيسة الأرمن الكاثوليك ورسالتها في الوطن وبلدان الانتشار، والدور الذي تضطلع به في تثبيت المؤمنين، وصون التراث الروحي والكنسي، وتعزيز رسالة الشهادة والرجاء في مختلف الظروف. كما جرى التشديد على أهمية الكنائس الشرقية، بما تحمله من غنى روحي ولاهوتي وتراث عريق، ودورها المحوري في الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، وتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك.
كما تناول البحث سبل تعزيز الشركة بين الكنيسة الجامعة والكنائس الشرقية الكاثوليكية، وضرورة مواصلة التعاون من أجل دعم المسيحيين في الشرق، والحفاظ على رسالتهم التاريخية، وتشجيعهم على الثبات في أرضهم، ليبقوا علامة رجاء وشهودًا للمسيح في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع الراهنة في لبنان، وما يواجهه من تحديات على مختلف المستويات. وقد جدّد قداسة البابا لاوُن الرابع عشر تأكيد قربه الروحي من الشعب اللبناني، مؤكدًا استمرار صلاته من أجل أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يستعيد رسالته التاريخية كأرضٍ للحرية واللقاء والتعددية.
كما شدّد قداسته على الأهمية الكبيرة التي تؤديها الكنائس في لبنان، ولا سيما الكنائس الشرقية، في ترسيخ قيم الإيمان والرجاء، وخدمة الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، معتبرًا أن حضورها ورسالتها يشكلان عنصرًا أساسيًا في مستقبل لبنان والمنطقة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم لبنان في مسيرته نحو التعافي والاستقرار.
من جهته، شكر غبطة البطريرك ميناسيان لقداسة البابا محبته الأبوية واهتمامه الدائم بلبنان وبالكنائس الشرقية، مثمّنًا دعمه المستمر ورسائله المشجعة، ومؤكدًا التزام كنيسة الأرمن الكاثوليك بمواصلة رسالتها في خدمة الإنجيل والإنسان، والعمل مع سائر الكنائس من أجل نشر ثقافة السلام والمحبة والرجاء.
وفي ختام اللقاء، منح قداسة البابا لاوُن الرابع عشر بركته الرسولية لغبطة البطريرك، ولأساقفة وكهنة ورهبان وراهبات وأبناء الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان وبلدان الانتشار، سائلًا الله أن يفيض عليهم نعمه وبركاته، وأن يحفظ لبنان والشرق الأوسط، ويمنحهما نعمة السلام والازدهار، وأن تبقى الكنائس الشرقية شاهدةً حيةً للإيمان والرجاء في أرضها ورسالتها.
أخبار لبنان
والبابا
لاوُن
الرابع
يبحثان
أوضاع
لبنان
ورسالة
الكنائس
الشرقية
التالي
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
عيسى الخوري حدّد سعر طن الاسمنت الأسود بـ96 دولار من دون الـ TVA
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-10
لبنان محور أول لقاء بين ماكرون والبابا لاوون الرابع عشر
أخبار دولية
2026-04-10
لبنان محور أول لقاء بين ماكرون والبابا لاوون الرابع عشر
0
أخبار دولية
2026-04-12
ترامب يقول إنه "ليس من أشد المعجبين" بالبابا لاون الرابع عشر بعد رسالة الحبر الأعظم المناهضة للحرب
أخبار دولية
2026-04-12
ترامب يقول إنه "ليس من أشد المعجبين" بالبابا لاون الرابع عشر بعد رسالة الحبر الأعظم المناهضة للحرب
0
أخبار لبنان
2026-04-12
البابا لاون الرابع عشر يقول إنه "أقرب من أي وقت مضى" الى الشعب اللبناني
أخبار لبنان
2026-04-12
البابا لاون الرابع عشر يقول إنه "أقرب من أي وقت مضى" الى الشعب اللبناني
0
أخبار دولية
2026-04-20
البابا لاوون الرابع عشر من أنغولا: الاستغلال والاضطهاد يتنافيان مع الرسالة المسيحية
أخبار دولية
2026-04-20
البابا لاوون الرابع عشر من أنغولا: الاستغلال والاضطهاد يتنافيان مع الرسالة المسيحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة
أخبار لبنان
08:27
محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة
0
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان
0
أخبار لبنان
08:15
مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى
أخبار لبنان
08:15
مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-17
الجيش الإسرائيليّ: هذه أهدافنا خلال عمليّة "زئير الأسد"
أخبار دولية
2026-04-17
الجيش الإسرائيليّ: هذه أهدافنا خلال عمليّة "زئير الأسد"
0
خبر عاجل
2026-05-28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله وقواتنا تدمر بنيته بشكل ممنهج
خبر عاجل
2026-05-28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله وقواتنا تدمر بنيته بشكل ممنهج
0
فنّ
2026-06-30
مايكل جاكسون يهزّ شباك التذاكر... فيلم "مايكل" يصبح الأعلى إيراداً في تاريخ أفلام السيرة الذاتية
فنّ
2026-06-30
مايكل جاكسون يهزّ شباك التذاكر... فيلم "مايكل" يصبح الأعلى إيراداً في تاريخ أفلام السيرة الذاتية
0
أمن وقضاء
2026-06-10
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
أمن وقضاء
2026-06-10
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…
تقارير نشرة الاخبار
07:52
التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…
0
أخبار لبنان
06:54
الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"
أخبار لبنان
06:54
الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"
0
آخر الأخبار
06:00
قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان
آخر الأخبار
06:00
قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان
0
آخر الأخبار
05:56
فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر
آخر الأخبار
05:56
فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر
0
آخر الأخبار
05:54
الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان
آخر الأخبار
05:54
الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان
0
أخبار لبنان
05:11
سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش
أخبار لبنان
05:11
سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش
0
حال الطقس
13:45
صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين
حال الطقس
13:45
صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
أخبار لبنان
11:25
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
2
أمن وقضاء
14:09
الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا
أمن وقضاء
14:09
الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا
3
أخبار لبنان
14:33
دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس
أخبار لبنان
14:33
دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس
4
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
5
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟
6
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
7
أمن وقضاء
12:13
مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة
أمن وقضاء
12:13
مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة
8
أخبار لبنان
12:04
نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"
أخبار لبنان
12:04
نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More