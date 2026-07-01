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وزير الخارجية: المسار التفاوضيّ هو السبيل الوحيد والحصريّ لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

أخبار لبنان
2026-07-01 | 09:33
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وزير الخارجية: المسار التفاوضيّ هو السبيل الوحيد والحصريّ لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
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وزير الخارجية: المسار التفاوضيّ هو السبيل الوحيد والحصريّ لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصريّ لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

وأعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. 

ودعا الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعيّ الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة.

وحذّر من أنّ أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبنانيّ بعيدًا من الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

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