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الشيباني من معراب: نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت جعجع: ما يحصل بشأن تفسير اتفاق الإطار غش للرأي العام

أخبار لبنان
2026-07-02 | 12:19
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الشيباني من معراب: نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت جعجع: ما يحصل بشأن تفسير اتفاق الإطار غش للرأي العام
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الشيباني من معراب: نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت جعجع: ما يحصل بشأن تفسير اتفاق الإطار غش للرأي العام

 اشار وزير الخارجية السوري  اسعد الشيباني بعد لقائه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع في معراب، الى "اننا نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت، والنقاش مع الدكتور جعجع كان شفافاً"، وقال:‏ "سوريا مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان،‏ واستقرار هذا البلد من مصلحتنا، ونحن حريصون على دعم لبنان في الاستقرار الأمني والسياسي".

من جهته اعتبر جعجع أن "ما يحصل بشأن تفسير اتفاق الإطار مع إسرائيل غشٌّ للرّأي العام، علينا إمّا تسليم لبنان لإيران، أو إكمال القتال، أو السّير باتفاق الإطار المتوافر للوصول إلى حالة مستقرّة بالحد الأدنى في لبنان،  ولسنا مغرمين باتفاق الإطار، لكنّه الخيار المتاح أمامنا".

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