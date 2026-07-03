الرئيس عون اطّلع من وزير الاتصالات على ما أنجز من أولويات وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على ما أُنجز من الأولويات في الوزارة.

كما تناول اللقاء خطة إعادة تأهيل شبكات الاتصالات في الجنوب، لما لهذا القطاع من دور أساسي في عودة الأهالي إلى قراهم، ودعم إعادة الإعمار، واستعادة النشاطالاقتصادي.

وتمّ استعراض مسار الإصلاح في قطاع الاتصالات، وتطبيق القانون 431، وما تحقق في إعادة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتصالات، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية الجاريةلإطلاق "ليبان تيليكوم" كخطوة محورية في إصلاح القطاع وتحديث حوكمته.

وشدّد الرئيس عون على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، واستكمال الإصلاحات التي تضع قطاع الاتصالات في خدمة المواطن والاقتصاد.







