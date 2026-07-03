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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعًا بحث فيه عمل الجمارك والاجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر

أخبار لبنان
2026-07-03 | 09:25
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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعًا بحث فيه عمل الجمارك والاجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر
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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعًا بحث فيه عمل الجمارك والاجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا حضره رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوا المجلس السيدان شربل خليل ولؤي الحاج شاهين.

وبحث المجتمعون عمل الجمارك والاجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. 

وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الاجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر.

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