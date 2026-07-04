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حبيب يقترح على السيّد مشروع "قرض ترميم" لذوي الاحتياجات الخاصة
أخبار لبنان
2026-07-04 | 01:08
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حبيب يقترح على السيّد مشروع "قرض ترميم" لذوي الاحتياجات الخاصة
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، رافقه ممثل الحكومة في مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك أرسلان ووفد من مصرف الإسكان.
وجرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان والإحصاءات الأخيرة للقروض السكنية الممنوحة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
واقترح حبيب على الوزيرة السيّد مشروع "قرض ترميم" للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وثمّن في تصريح بعد اللقاء، "حرص الوزيرة حنين السيّد الدائم على دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، والعمل المستمر على تعزيز البرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتسهيل الوصول إلى السكن الكريم، بما يخدم مختلف فئات المجتمع".
وأشار إلى دعمها اللافت "للمشروع المقترح المتعلق بقرض الترميم الموجّه للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية داخل منازلهم، وتيسير حياتهم اليومية، وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم مستوى أعلى من الاستقلالية والعيش الكريم".
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