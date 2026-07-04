وزيرة الشؤون الاجتماعية تطلق من النبطية مسار دعم المتضررين وخطة التعافي

باشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جولة ميدانية في محافظة النبطية، للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها الحرب، ومتابعة أوضاع الأهالي الصامدين والعائدين، في إطار زيارة تشمل أيضاً كفررمان ومدينة صور.

واستهلت الوزيرة جولتها من سوق الخضار في النبطية، حيث عقدت اجتماعاً مع رؤساء البلديات واتحاد البلديات، خُصص لبحث احتياجات المدينة، ولا سيما ملف النازحين وسبل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية.

كما تفقدت السوق التجاري واطلعت على حجم الأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات، قبل أن تزور دائرة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، أكدت السيد أن الوزارة تعمل على إطلاق خطوات عملية لدعم المتضررين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على أن مدينة النبطية ستكون في صلب أولويات خطة التعافي الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.