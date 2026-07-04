وزير العمل من النبطية: الحكومة وضعت خطة لدعم عودة النازحين

زار وزير العمل محمد حيدر، ضمن جولته الجنوبية اليوم، منزل إمام مدينة النبطية عبد الحسين صادق الذي رحب بالوزير متمنيا له "التوفيق في تلبية حاجات الناس الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب". ودعا الى "دعم عودة النازحين".



ورد الوزير حيدر، مؤكدا أن "الحكومة تعمل على دعم الجنوب، وتعمل لدى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية". وأشار الى أن الاجتماع الوزاري وضع خطة لدعم عودة المواطنين الى قراهم وتأمين أماكن سكن.



وتحدث النائبان هاني قبيسي وقاسم هاشم عن معاناة الجنوبيين، وتمنيا على الحكومة "اتخاذ ما يلزم لتثبيتهم في أرضهم ودعم صمودهم". كما طالبا وزير العمل بـ"نقل مشاهداته الى مجلس الوزراء".



ثم جال الوزير حيدر في سوق المدينة الذي تعرض لدمار هائل. كما زار مرج حاروف وزبدين مطلعا على حجم الدمار وواعدا بالعمل من خلال مجلس الوزراء لتقديم يد العون للمتضررين.