عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي

شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقوف "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" إلى جانب لبنان، داعيًا إلى مواصلة دعمها في مواجهة الأصوات المنتشرة في الولايات المتحدة التي لا تريد الخير للبلاد.وحذّر الرئيس عون من أن استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء داخل أراضٍ لبنانية لن يصب في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة الدولة واستقلالها.