مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب

أشار مصدر مسؤول للـLBCI الى ان "الجنرال جوزف كلير فيلد متوقع وصوله هذا الأسبوع إلى بيروت للإقامة فيها والبدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ المناطق النموذجية".



وقال "الإسرائيليون وافقوا على البدء بالتنفيذ جراء ضغوط أميركية ولكنهم يحاولون التشويش والخربطة من خلال بث الشائعات عن أن القرى المسيحية الحدودية تطلب الإنضمام إلى إسرائيل ومن خلال استهداف مدنيين لبنانيين كما حصل في النبطية الفوقا الأثنين".



واضاف "نترقب موقف حزب الله من عملية تنفيذ المناطق النموذجية ونتمنى ألا يعرقل كي لا يعطي الذرائع للإسرائيلي للعودة إلى الحرب الشاملة".



وتابع "صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب وعودة السكان إلى بعض المناطق،والحديث عن تشكيل خلية عسكرية رباعية نتيجة مفاوضات إسلام أباد لم يحقق أي تقدم وإيران هي التي تبدو غير راغبة بتشكيلها، وإن كان لا بد من خلية فلبنان يريد ان يكون موجودا على طاولة المفاوضات إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف،لا أن يتحدث مع محمد رضا شيباني في بيروت."