الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طرابلس وسوريا الجديدة... استقبال الشيباني يعكس تحولات في المشهد السياسي
أخبار لبنان
2026-07-06 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طرابلس وسوريا الجديدة... استقبال الشيباني يعكس تحولات في المشهد السياسي
عكست زيارة وزير خارجية سوريا اسعد الشيباني الى بيروت الاسبوع الفائت أداءً ديبلوماسياً اتسم بالهدوء والوضوح في الرسائل. فقد بدا الشيباني، خلال اللقاءات الرسمية، حريصاً على اعتماد خطاب مباشر يركز على إعادة بناء العلاقات مع الدول التي يزورها، مع التأكيد على أن سوريا تدخل مرحلة سياسية مختلفة عن المرحلة السابقة. كما حملت الزيارة مؤشرات على أن القيادة السورية الجديدة تسعى إلى تثبيت حضورها الإقليمي عبر الانفتاح على محيطها العربي، وطي صفحة المواجهات السابقة، والانتقال إلى خطاب يرتكز على التعاون والمصالح المشتركة.
لكن بعيدا من الجانب الرسمي، كيف يمكن قراءة الاستقبال الشعبي في طرابلس؟
تقول مصادر طرابلسية ان هذا المشهد جاء نتيجة مبادرات شعبية من أفراد ومجموعات سبق أن أعلنت تأييدها للمعارضة السورية ابان نظام الاسد. مضيفة: اذا كان هذا المشهد لا يعبر عن موقف جميع أبناء المدينة، لكنه كشف عن تغيير في المزاج لدى بعض الأوساط، وأعاد طرح أسئلة حول مواقف عدد من القوى السياسية والنواب في طرابلس، ومدى انسجام خطاباتهم مع التحولات الإقليمية.
وبالتالي، بحسب المصادر عينها، كان هذا المشهد إظهاراً حيّاً لمناصرة عضوية ربطت الشارع الطرابلسي بالثورة السورية منذ بدايتها، وهي نفسها التي تتحول اليوم إلى سلطة فاعلة في دمشق الجديدة. كما ان هذا المشهد يذكّر اولا: بحجم الظلم الذي تعرّضت له طرابلس: قتل ودمار، وعلى رأسها تفجير مسجدي التقوى والسلام الذي استهدف المدينة في صميمها، وثانيا: بشباب طرابلس الذين دفعوا الثمن قضائياً وأمنياً، وعلى رأسهم شادي المولوي وغيره، الذين تعرّضوا للملاحقة والظلم رغم أن قضيتهم كانت مناصرة جارتهم سوريا الجديدة.
وترى المصادر ان هؤلاء الشباب أنفسهم اليوم موجودون في قلب الإدارة السورية الجديدة، يلعبون دوراً بنّاءً وفاعلاً جداً. وهذا التحوّل من "متهمين باطلاً" إلى "شركاء في بناء الدولة" هو أكبر دليل أن طرابلس كانت دائما حاضرة في المسار السياسي الاقليمي والمحلي، وهي أمام فرصة لتوظيف هذه العلاقة العضوية لما فيه خير ومصلحة الطرفين.
وردا على سؤال، تعتبر المصادر ان المكونات الطرابلسية التي اتهمت باطلاً في الماضي وهي اليوم جزء من الإدارة الجديدة في دمشق، تملك علاقات عميقة مع سوريا. وتأمل المصادر ان يعمل ابناء المدنية على توظيفها بما يؤدي الى استعادة دور المرافق الحيوية كبوابة التجارة البرية لسوريا والعراق، مقاربة ملف النزوح بعقلانية بعيداً عن العصبية، بناء علاقة مباشرة مع دمشق الجديدة، تخرج المدينة من لعبة المحاور.
وتختم المصادر: التطورات في سوريا قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة المصالح المشتركة، بما يخدم ملفات حيوية مثل ضبط الحدود، والتبادل الاقتصادي، بعيداً عن الانقسامات السياسية التي طبعت المرحلة الماضية.
مع العلم ان نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بإرادة سياسية متبادلة وبقدرة الطرفين على بناء علاقة تقوم على احترام السيادة والتعاون العملي.
أخبار لبنان
وسوريا
الجديدة...
استقبال
الشيباني
تحولات
المشهد
السياسي
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-02
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2026-07-02
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
2026-07-02
الجميّل بعد لقائه الشيباني: نتطلع إلى فتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2026-07-02
الجميّل بعد لقائه الشيباني: نتطلع إلى فتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
2026-07-02
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
2026-07-02
جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا
0
خبر عاجل
2026-07-02
جنبلاط بعد لقاء الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاستراتيجية
خبر عاجل
2026-07-02
جنبلاط بعد لقاء الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاستراتيجية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير في أجواء بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير في أجواء بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية
0
خبر عاجل
2026-05-18
مصدر لرويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ليل أمس الأحد
خبر عاجل
2026-05-18
مصدر لرويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ليل أمس الأحد
0
رياضة
2026-06-02
العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم
رياضة
2026-06-02
العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم
0
أخبار لبنان
2026-05-26
بمناسبة عيد الأضحى... برقية تهنئة من الرئيس المصري لبري
أخبار لبنان
2026-05-26
بمناسبة عيد الأضحى... برقية تهنئة من الرئيس المصري لبري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مونديال القارة الاميركية: مفاجآت وتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مونديال القارة الاميركية: مفاجآت وتفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تكريم بطلي كاساندرا… حنين إلى الشاشة الواحدة في زمن المشاهدة المنفردة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خلف كل رهان صغير هناك سوق ضخم يحقق أرباحًا كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سقوط الترشيحات وبروز التدخلات... كرة القدم بعد مونديال ترامب لن تكون كما قبله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سقوط الترشيحات وبروز التدخلات... كرة القدم بعد مونديال ترامب لن تكون كما قبله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
تقارير نشرة الاخبار
13:28
كريم عنداري يعلن النسخة الجديدة من Beirut Sports Festival
0
أخبار دولية
13:17
أنقرة… حيث يُعاد رسم خريطة الأمن العالمي
أخبار دولية
13:17
أنقرة… حيث يُعاد رسم خريطة الأمن العالمي
0
أخبار دولية
13:14
المرشد الايراني الراحل بين الملايين في شوارع طهران
أخبار دولية
13:14
المرشد الايراني الراحل بين الملايين في شوارع طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
نتنياهو يزعم ان قرى في الجنوب طلبت الانضمام الى اسرائيل وحمايتها.. فماذا يقول اهلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
نتنياهو يزعم ان قرى في الجنوب طلبت الانضمام الى اسرائيل وحمايتها.. فماذا يقول اهلها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
أمن وقضاء
04:25
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا
2
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
أخبار لبنان
05:39
اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا
3
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
فنّ
03:27
بزفاف متنقّل… هيفاء وهبي وسانت ليفانت يشعلان شوارع القاهرة (فيديو)
4
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
أخبار لبنان
07:47
عون يشكر "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ويحذّر من تداعيات التعنت الإسرائيلي
5
أخبار لبنان
13:16
مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب
أخبار لبنان
13:16
مصدر مسؤول للـLBCI: وصول مرتقب للجنرال كلير فيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ المناطق النموذجية...وصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل هي التي أتاحت الهدوء النسبي في الجنوب
6
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
أخبار لبنان
05:07
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: الكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار
7
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
اسرار
23:49
أسرار الصحف 6-7-2026
8
خبر عاجل
12:28
مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية
خبر عاجل
12:28
مصدر عسكري للـLBCI: ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع وجودهم في الجنوب هو خبر عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معطيات رسمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More