الصادق للـLBCI: الفتنة الداخلية مستبعدة وعلى بري الانضمام الى قافلة الدولة اللبنانية

رأى النائب وضاح الصادق أن الفتنة الداخلية مستبعدة وأنه لا يوجد طرف آخر يواجه حزب الله وألا قدرة لأحد على الانخراط فيها.



واعتبر الصادق في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن حزب الله لا قرار له في موضوع المفاوضات وأنه ينفذ ما تمليه عليه ايران.



وشدد على وجوب أن ينضم رئيس مجلس النواب نبيه بري الى قافلة الدولة اللبنانية، لافتا الى أن العالم العربي كلّه بات ضد حزب الله.



وقال الصادق: "ما يجري داخل المجلس البلدي في بيروت "بشع" وهناك معركة "مسيحي - مسلم"".











