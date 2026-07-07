بري عرض المستجدات مع نقيب الصحافة وسفيرة النرويج والمديرة العامة للشؤون الاجتماعية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع سفيرة النروج في لبنان هيلدا هارالدستاد (Hilde Haraldstad) تطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين .



كما عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية في خلال استقباله نقيب الصحافة عوني الكعكي.



واستقبل بري المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية هالة المولى في زيارة بروتوكولية.