الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
2026-07-08 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز 2026.
وأشارت السفارة الى أن هذه الدعوة تعكس الشراكةَ الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.
وقالت: "هذه الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها السفارة اللبنانية في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية".
ولفتت الى أنها تقوم حالياً بتنسيق كافة جوانب زيارة الرئيس بالتعاون الوثيق مع الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية، وذلك لضمان نجاح الاجتماع الثنائي.
أخبار لبنان
اللبنانية
واشنطن:
البيت
الأبيض
رسمية
الرئيس
لزيارة
واشنطن
ولقاء
ترامب
التالي
لبنان يتمسّك بواشنطن مكاناً للمفاوضات (الجمهورية)
أسرار الصحف 8-7-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:53
معلومات للـLBCI: تأكدت زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون الى واشنطن في ٢١ تموز
خبر عاجل
08:53
معلومات للـLBCI: تأكدت زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون الى واشنطن في ٢١ تموز
0
أخبار دولية
2026-06-16
ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن في "منتصف تموز"
أخبار دولية
2026-06-16
ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن في "منتصف تموز"
0
آخر الأخبار
2026-04-30
بيان حكومي عراقي: الرئيس ترامب وجه في اتصال هاتفي دعوة لرئيس الوزراء المكلف لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
آخر الأخبار
2026-04-30
بيان حكومي عراقي: الرئيس ترامب وجه في اتصال هاتفي دعوة لرئيس الوزراء المكلف لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
0
آخر الأخبار
2026-05-10
المتحدثة باسم البيت الأبيض: زيارة ترامب للصين ستشمل لقاء ثنائيا وغداء عمل قبل مغادرته يوم الجمعة
آخر الأخبار
2026-05-10
المتحدثة باسم البيت الأبيض: زيارة ترامب للصين ستشمل لقاء ثنائيا وغداء عمل قبل مغادرته يوم الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:21
عون عرض مع سلام التطورات في الجنوب: تركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية
أخبار لبنان
04:21
عون عرض مع سلام التطورات في الجنوب: تركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية
0
أمن وقضاء
04:15
بلدية حولا تستنكر تدمير المنازل والممتلكات وتدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات
أمن وقضاء
04:15
بلدية حولا تستنكر تدمير المنازل والممتلكات وتدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات
0
أمن وقضاء
04:10
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
أمن وقضاء
04:10
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
0
أخبار لبنان
03:40
٤٤٠ تلميذًا وتلميذة يتأهّلون إلى التصفيات الثانية في الموسم العاشر من تحدّي القراءة العربي
أخبار لبنان
03:40
٤٤٠ تلميذًا وتلميذة يتأهّلون إلى التصفيات الثانية في الموسم العاشر من تحدّي القراءة العربي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-02
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2026-07-02
رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا
0
آخر الأخبار
2026-03-14
الحكومة السويسرية: ناقشنا طلبات عبور جوي عسكري مقدمة من أميركا
آخر الأخبار
2026-03-14
الحكومة السويسرية: ناقشنا طلبات عبور جوي عسكري مقدمة من أميركا
0
أخبار دولية
2026-02-18
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
أخبار دولية
2026-02-18
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-06
اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون
علوم وتكنولوجيا
2026-07-06
اكتشاف يهزّ علم الفلك... رصد أقدم "النجوم الزائفة" في تاريخ الكون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين
تقارير نشرة الاخبار
14:12
النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع
0
آخر الأخبار
13:23
ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد
آخر الأخبار
13:23
ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
2
فنّ
08:14
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
فنّ
08:14
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
3
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
4
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
5
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
6
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
7
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
8
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More