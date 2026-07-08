السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز 2026.

وأشارت السفارة الى أن هذه الدعوة تعكس الشراكةَ الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.وقالت: "هذه الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها السفارة اللبنانية في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية".ولفتت الى أنها تقوم حالياً بتنسيق كافة جوانب زيارة الرئيس بالتعاون الوثيق مع الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية، وذلك لضمان نجاح الاجتماع الثنائي.