جعجع يبحث مع وفد من فاعليات الضاحية في شؤون المناطق والتحديات الإنمائية

استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب وفدًا من فاعليات بلدات حارة حريك، المريجة، الليلكي وتحويطة الغدير، ضمّ مختار حارة حريك رئيس مركز القوات سلام كسرواني، ومختارتحويطة الغديرجريس متى، ورئيس المركز في البلدة حبيب البستاني، منسّق منطقة بعبدا جورج مزهر، وأمين سر المنسقيّة جان عون، في حضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" بيار بو عاصي.



وشكّل اللقاء مناسبة لبحث شؤون هذه البلدات وشجونها، والتوقّف عند صمود الشباب أمام التحدّيات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم.



وفي سياق اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن "تقديرهم للمسار الذي ينتهجه حزب القوّات اللبنانيّة في مقاربة القضايا الوطنيّة والإنمائيّة"، مؤكدين" تأييدهم ودعمهم للسياسات التي يعتمدها الحزب، ولا سيّما تلك المرتبطة ببناء الدولة وتعزيز المؤسّسات وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة". كما شدّدوا على أنّ "هذا التأييد ينطلق من قناعة بضرورة تكامل العمل الوطني والإنمائي بما يخدم مصلحة اللبنانيّين ويؤسّس لقيام دولة عادلة وقادرة على الاستجابة لتطلّعات المواطنين".