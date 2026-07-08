مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "إنخفاض التغذية بالمياه في الدوائر التابعة لها كافة بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل منذ صباح يوم امس ولغاية الآن، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".



وقالت في بيان: "بادرنا الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة".



ودعت المواطنين الى "ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة".