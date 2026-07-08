فضل شاكر: سطور جديدة في الحرية...

نشر الفنان فضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” : “الحمدلله رب العالمين اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية

وانا ممتن للّه أولاً ولكل من وقف الى جانبي وساندني في قضيتي، أتمنى منكم ان تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لإستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي.

وعدٌ مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها”.



وتأتي هذه الرسالة، بعد ساعات على إعلان إخلاء سبيله.