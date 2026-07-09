مخزومي حذر من أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: لتحرك حكومي عاجل

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":" ان ما تشهده العاصمة بيروت من انقطاعٍ حاد في التيار الكهربائي وشحٍّ في المياه لم يعد مجرد أزمة خدمات، بل بات مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين وبهيبة الدولة وقدرتها على القيام بأبسط واجباتها. فبيروت، عاصمة لبنان وقلبه الاقتصادي والإداري، التي تتحمل القسط الأكبر من النشاط الوطني وتؤدي كامل التزاماتها تجاه الدولة، تستحق أن تحظى بخدمات عامة تليق بمكانتها، لا أن تُترك رهينة الإهمال وسوء الإدارة وغياب التخطيط".







اضاف:"إن استمرار هذا الواقع يهدد حياة المواطنين، ويُلحق أضرارًا جسيمة بالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، ويضاعف الأعباء المعيشية في وقت لم يعد اللبنانيون قادرين على تحمل المزيد من الأزمات".







ودعا الحكومة وجميع الوزارات والإدارات المعنية إلى "التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء والمياه في بيروت، ووضع خطة وطنية مستدامة تؤمّن استمرارية الخدمات الأساسية، وتكفل العدالة في توزيعها بين جميع المناطق، بعيدًا من أي اعتبارات ضيقة أو استنسابية".







وختم:"إن توفير الكهرباء والمياه ليس منّة من أحد، بل هو حق دستوري للمواطن وواجب لا يقبل التأجيل على الدولة. ويبقى الالتزام بالمساءلة والمحاسبة شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة اللبنانيين، ووضع حد لمسار التراجع الذي لا يمكن أن يستمر".



