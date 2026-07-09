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مرقص في بشرى لموظفي وزارة الاعلام: تم التريّث في ما يتعلق بالإعلام العام من قانون الإعلام لضمان حقوق العاملين مع استمرار الحرص على تطويره
أخبار لبنان
2026-07-09 | 08:53
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مرقص في بشرى لموظفي وزارة الاعلام: تم التريّث في ما يتعلق بالإعلام العام من قانون الإعلام لضمان حقوق العاملين مع استمرار الحرص على تطويره
قال وزير الاعلام بول مرقص خلال الدورة التدريبية المتخصصة التي شارك فيها عدد من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة، حول القانون الدولي الإنساني وحماية الصحافيين :" الشكر كل الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم أوقاتاً مفيدة، فما تتدربون عليه اليوم نأمل ألا تضطروا لاستخدامه أبداً، إلا أن هذه التدريبات تأتي دائماً على سبيل الوقاية".
اضاف:" بوجود الجميع، ولا سيما الزملاء في" الوكالة الوطنية للإعلام" والإذاعة والتلفزيون، وكل المديريات العزيزة جداً على قلبي والتي لا أحتاج لتسميتها، أتحدث اليوم عن مشروع قانون الإعلام الذي أقر في اللجان المشتركة، وهو مشروع جاء حفاظاً على حقوقكم، حيث جرى تحييد لأي أحكام قد تشغل بالكم".
تابع:"إننا نؤكد الإصرار على إقرار شرعة التقاعد، التي وصلت في هذا العهد إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لأول مرة بعد سنوات طويلة، وسنكمل العمل ونصرّ عليها. واليوم، واللجان المشتركة حذفت كل ما يتعلق بالإعلام العام لكي يدرس بتروٍ وبما يحفظ حقوقكم ولا يشغل بالكم نهائياً وبما سيؤدي الى تطوير الإعلام العام أيضا، "فصفوا بالكم" من هذا الموضوع تماماً. وإن شاء الله سننتقل إلى الخطوة الثانية المتمثلة في الإقرار بالهيئة العامة الأسبوع المقبل للحقوق التي تنصفكم، والتي وصلت كما ذكرت لأول مرة في هذا العهد للهيئة العامة، مع التذكير بأننا في المرتين الأخيرتين كنا ننتظر إقرارها ولكن فُقد النصاب".
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