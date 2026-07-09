رجي من قبرص : آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها

أكد وزير الخارجية يوسف رجي الموجود في قبرص "ان ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة"، وقال :" لبنان قررّ أن يطوي صفحة العقود التي تحوّل فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين" وآن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها".



ولفت الى "ان القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستُتخذ في بيروت... وفي بيروت وحدها".



ورأى انه "لا يمكن لأي دولة أن تستعيد كامل عافيتها، ما لم يصبح قرار الحرب والسلم حكراً على مؤسساتها".











