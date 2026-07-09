قائد الجيش استقبل السفير الإسباني والرياشي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة السفير الإسباني ميغيل دو لوكاس غونزالس، يرافقه الملحق العسكري الإسباني العقيد خوسيه أنطونيو لاتوريه ريمون.



وخلال اللقاء، شدد السفير الإسباني على "أهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة".



وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والإسباني، إضافة إلى دور إسبانيا في مرحلة ما بعد "اليونيفيل".



كما استقبل قائد الجيش، النائب ملحم الرياشي، الذي ثمن تضحيات العسكريين، معربا عن "تقديره للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة".