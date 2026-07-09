مسؤول أميركي: دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار... وأولى المناطق التجريبية تنطلق خلال أيام

أكد مسؤول أميركي أن تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل دخل مرحلته العملية، موضحًا أن اجتماع روما سيكون مغلقًا ويهدف إلى تمكين الحكومتين من إحالة الملفات إلى الفرق التقنية المختصة، التي ستتولى معالجة جميع القضايا المنصوص عليها في الاتفاق.



وأشار المسؤول إلى أن أول منطقة تجريبية ستبدأ العمل خلال أيام، فيما يجري العمل على تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع الخطط الخاصة بها، بالتنسيق بين القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) وكل من لبنان وإسرائيل.



وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا التواصل مع الشركاء الدوليين بهدف مساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق، تمهيدًا لتوسيع هذه الجهود على مستوى الأراضي اللبنانية بشكل أشمل.