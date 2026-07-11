وزير الداخلية استقبل النائب الخير

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار النائب أحمد الخير، وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون منطقة المنية – الضنية، إضافة إلى البحث في ملف العفو العام. وتم التشديد على ضرورة أن يكون القانون "عادلا ومتوازنا، بما يؤمن رفع المظلومية".