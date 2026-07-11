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وزير الداخلية استقبل النائب الخير
أخبار لبنان
2026-07-11 | 10:35
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وزير الداخلية استقبل النائب الخير
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار النائب أحمد الخير، وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون منطقة المنية – الضنية، إضافة إلى البحث في ملف العفو العام. وتم التشديد على ضرورة أن يكون القانون "عادلا ومتوازنا، بما يؤمن رفع المظلومية".
أخبار لبنان
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