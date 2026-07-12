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سلام استنكر الاعتداءات الإيرانية على دول عربية: نجدّد تضامننا الكامل مع أشقائنا
أخبار لبنان
2026-07-12 | 04:11
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سلام استنكر الاعتداءات الإيرانية على دول عربية: نجدّد تضامننا الكامل مع أشقائنا
استنكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كلٌّ من دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، لما تمثّله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها، وما تشكّله من خطر على استقرار المنطقة برمّتها.
وقال في بيان: "نجدّد تضامننا الكامل مع أشقائنا في هذه الدول، ووقوفنا الدائم إلى جانبهم".
أخبار لبنان
نواف سلام
الاعتداءات الإيرانية
دول عربية
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