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بلدية المنصوري نفت ما يتم تداولته بشأن المنزل الذي تعرّض للاستهداف في البلدة
أخبار لبنان
2026-07-12 | 05:01
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بلدية المنصوري نفت ما يتم تداولته بشأن المنزل الذي تعرّض للاستهداف في البلدة
نفت بلدية المنصوري في بيان، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنزل الذي تعرّض للاستهداف في بلدة المنصوري، مؤكدة أن "المعلومات والمنشورات المتداولة بهذا الخصوص عارية من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وأن صاحب المنزل لا علم له بما نُشر أو نُسب إليه".
واعتبرت أن "تداول الأخبار غير الدقيقة ونشر معلومات غير موثقة من شأنه الإساءة إلى الأشخاص والعائلات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، والإضرار بالسلم الأهلي".
ودعت البلدية كل وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وروّادها إلى "تحرّي الدقة، والتثبت من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها، احترامًا لكرامة الناس وصونًا لسمعتهم، ولتجنّب المساهمة في نشر الشائعات والأخبار المضللة".
أخبار لبنان
بلدية
المنصوري
المنزل
استهداف
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