البستاني يعزّي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: كان للبنان مكانة خاصة في قلبه

تقدّم النائب فريد البستاني بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة، وإلى الشعب القطريّ، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستذكر مسيرته الحافلة بالإنجازات ودوره البارز في نهضة دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين العربي والدولي.

وأشار البستاني إلى أن الأمير الراحل اقترن اسمه بالرؤية والطموح والعمل الدؤوب، إذ قاد مسيرة تنموية شاملة أرست دعائم التقدّم والازدهار، وأسهمت في ترسيخ حضور دولة قطر كدولة فاعلة إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن إرثه سيبقى حاضرًا من خلال المشاريع والمؤسسات التي أسّسها، وما غرسه من قيم العطاء والمسؤولية وخدمة الإنسان.

ولفت إلى أن للبنان مكانة خاصة في مسيرة الأمير الوالد، حيث وقف إلى جانب اللبنانيين في أصعب الظروف، وكانت لدولة قطر في عهده مبادرات إنسانية وتنموية بارزة أسهمت في دعم الشعب اللبناني، ولا سيما في إعادة إعمار ما دمّرته الحروب والاعتداءات، بما جسّد أسمى معاني الأخوّة والتضامن بين البلدين.

وقال إنّ الأمير الراحل كان حريصًا على دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار لبنان ووحدته، انطلاقًا من إيمانه بأن ازدهار لبنان يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار العربي.

وختم البستاني بتقديم أصدق مشاعر التعزية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الكريمة، وإلى الشعب القطري، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبّيه جميل الصبر والسلوان.