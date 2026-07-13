معلومات للـLBCI: مسألة السكانر على معبر المصنع لن تحل قبل ١٥ يوما

أكّدت معلومات للـLBCI أنّ مسألة السكانر على معبر المصنع لن تحل قبل ١٥ يومًا من خلال إصلاح أحدى أجهزة السكانر القديمة المعطلة في مرفأ بيروت ونقلها إلى معبر المصنع.

وأفادت في هذا السياق، بأنّ عملية إصلاح هذا الجهاز تعتمد على استيراد إحدى قطع الغيار من فرنسا بقيمة ٦٠ ألف دولار.

وأوضحت المعلومات أن لا حلول أخرى مطروحة حاليًا خصوصًا أنّ هناك تباينًا في كلفة إصلاح جهاز السكانر الذي تعرض للصدم عند معبر المصنع “فالشركة المصنعة وضعت رقمًا للكلفة يختلف عن الرقم الذي وضعته شركة التأمين التي تغطي الشاحنة التي صدمت الجهاز”.